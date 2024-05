Mare Group, CdA approva bilancio 2023 e report sostenibilità

Mare Group,

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione disocietà attiva nel campo dell’ingegneria digitale che opera in Italia e all’estero con le grandi imprese per creare tecnologie avanzate e le rende accessibili alle PMI, ha approvato il Bilancio consolidato e il Progetto di Bilancio di esercizio chiusi al 31 dicembre 2023., ha dichiarato: “I, con ricavi totali per 39,4 milioni di euro, in crescita dell’11,7% rispetto al 2022, un Adjusted EBITDA margin del 26,8% e un utile netto di 2,4 milioni di euro. Questi risultati, che mostrano la stabilità della nostra crescita, sono il frutto del lavoro instancabile del nostro team e del supporto degli azionisti".I principali risultati consolidati al 31 dicembre 2023 mostrano unche si attesta a 39,4 milioni di euro, evidenziando una crescita dell’11,7% rispetto ai 35,3 milioni di euro dell’esercizio precedente, principalmente derivante da una crescita organica.sono pari a 27,4 milioni di euro, in crescita dell’8,4% rispetto al 2022 (25,3 milioni di euro)., al netto degli oneri straordinari, sono passati da 25,7 milioni di euro del 2022 a 28,6 milioni di euro del 2023, con un incremento (+11,4%) in linea con la crescita dei ricavi.Cresce di conseguenza anche l’ Adjusted EBITDA che si attesta a 10,6 milioni di euro, +20,6% rispetto ai 8,8 milioni di euro del 2022 evidenziando una marginalità del 26,8% (24,9% nel 2022). L’EBITDA reported è pari a 10,0 milioni di euro, in crescita del +7,0% rispetto ai 9,4 milioni di euro del 2022. L’è pari a 4,8 milioni di euro ed evidenzia un incremento del 26% rispetto a 3,8 milioni di euro dell’esercizio precedente.Ilsi attesta a 3,7 milioni di euro, in crescita del 7,6% rispetto a 3,4 milioni di euro nel medesimo periodo dell’esercizio precedente.L'esercizio 2023 si chiude con una 2,4 milioni di euro, rispetto a 3,7 milioni di euro dell'esercizio precedente che aveva beneficiato di un contributo positivo della componente fiscale per circa 0,4 milioni di euro.Laal 31 dicembre 2023 è pari a 25,6 milioni di euro, in aumento rispetto a 20,8 milioni di euro al 31 dicembre 2022, principalmente per effetto degli investimenti in sviluppo ed M&A effettuati nel corso del 2023.Ilsi incrementa a 18,8 milioni di euro (18,0 milioni di euro al 31 dicembre 2022) per effetto del risultato di esercizio e al netto del pagamento di dividendi e di variazioni su altre riserve e differenze di consolidamento.Mare Group ha avviato nel 2022 la rendicontazione dei propri risultati relativamente alla Sostenibilità all’interno di un apposito report che, e anche in riferimento ai risultati 2023, è stato rinnovato con convinzione, consapevolezza ed entusiasmo verso le tematiche ESG. Il Report di Sostenibilità 2023 è stato redatto in conformità ai GRI Sustainability Reporting Standards ed è stato sottoposto a revisione dal revisore designato CRIF/CRIBIS in base ai principi ed alle indicazioni contenuti nell’ISAE3000 (International Standard on Assurance Engagement 3000 - Revised).Il questionario “Synesgy” ha permesso a Mare Group di mappare le materialità ed i temi nell’ambito della sostenibilità, ponendo così in evidenza i fatti più rilevanti realizzati nell’anno di rendicontazione considerato e fornire ai propri stakeholder un quadro immediato, ma soprattutto certificato della propria attività.