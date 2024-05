OVS, a fine maggio la crescita delle vendite è "ancora sostenuta"

OVS

(Teleborsa) - L'di, società di abbigliamento quotata su Euronext Milan, ha approvato: ildi esercizio chiuso al 31 gennaio 2024; la proposta di distribuzione di unpari a 0,07 euro per azione in crescita rispetto allo scorso anno e pagabile a partire dal 26 giugno 2026, con stacco della cedola n. 7 il 24 giugno 2024 e record date il 25 giugno 2024; la Politica di Remunerazione; l'adozione di un "Piano di Performance Share 2024-2026".La società ha fatto anche sapere chela crescita delleè ancora sostenuta ed in linea con quanto già anticipato relativamente alla prima parte dell'esercizio.