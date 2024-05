Piazza Affari tonica in un'Europa cauta

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - All'insegna dellail bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari. Gli investitori attendono i dati sull’, in calendario domani, per capire quali saranno le prossime mosse delle banche centrali. Secondo gli addetti ai lavori laè pronta a effettuare un primo taglio dei tassi, la prossima settimana, mentre laappare più cauta.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,13%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,01%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,47%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +129 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,95%.resta vicino alla parità(+0,05%), performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,25%, e resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,21%. Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,60%; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 36.563 punti.di Milano, troviamo(+4,70%),(+3,56%),(+3,02%) e(+2,64%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,63%, all'indomani della pubblicazione dei conti trimestrali che hanno evidenziato una crescita di ricavi, ebitda e un miglioramento della perdita. Confermate le guidance 2024.Giùche registra un ribasso del 5,01%, dopo che il fondo cinese Silk Road ha avviato l’uscita dall’azionariato della Bicocca. Questa mattina Camfin ha fatto sapere di aver acquisito il 2,2% del capitale di Pirelli portando i soci italiani al 22,78% del capitale.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,83%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,55%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,10%),(+3,29%),(+2,91%) e(+2,58%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,72%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,43%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,16%.Tentenna, che cede lo 0,75%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:09:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,7%; preced. 3,3%)09:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,7%)10:00: Tasso disoccupazione (atteso 7,3%; preced. 7,1%)11:00: Fiducia economia (atteso 96,2 punti; preced. 95,6 punti)11:00: Fiducia consumatori (atteso -14,3 punti; preced. -14,7 punti).