Pioggia di vendite a Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

materiali

beni industriali

Salesforce

United Health

Intel

Caterpillar

Boeing

Take-Two Interactive Software

Ross Stores

Lululemon Athletica

PDD Holdings

Constellation Energy

Advanced Micro Devices

CoStar

ON Semiconductor

(Teleborsa) - Scambi in ribasso in chiusura per la Borsa di New York, che accusa una flessione dell'1,06% sul; sulla stessa linea, giornata negativa per l', che archivia la seduta a 5.267 punti, in calo dello 0,74%. In rosso il(-0,7%); come pure, in frazionale calo l'(-0,54%).Lo sguardo degli investitori è rivolto a domani, quando verrà reso noto il dato dell'inflazione PCE americana, attentamente osservato dalla Federal Reserve. Mentre da un lato gli addetti ai lavori danno per scontato che la prossima settimana la BCE annuncerà un taglio del costo del denaro, dall'altro sono convinti che la Fed prenderà tempo.Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-1,76%),(-1,42%) e(-1,42%).del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+0,66%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,76%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,99%.scende del 2,41%.Calo deciso per, che segna un -1,96%.Tra idel Nasdaq 100,(+1,81%),(+1,08%),(+1,06%) e(+1,03%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,42%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,77%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,76%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,58%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0%; preced. -0,4%)14:30: PIL, trimestrale (atteso 1,6%; preced. 3,4%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 218K unità; preced. 215K unità)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso -1,1%; preced. 3,4%)17:00: Scorte petrolio, settimanale (atteso -1,9 Mln barili; preced. 1,83 Mln barili)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,5%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,8%).