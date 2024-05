Premierato, Senato approva articoli 3 e 4. Meloni: "Risolviamo falla nel sistema"

(Teleborsa) - Via libera del Senato, tra le tensioni, agli articoli 3 e 4 delLe opposizioni contestano il contingentamento dei tempi deciso dalla maggioranza su una riforma costituzionale, e insistono sullo scambio tra i tre partiti della coalizione di governo sulle riforme del premierato, dell'autonomia e della giustizia. La maggioranza ha invece rivendicato come parte del programma elettorale l'attuazione di questi provvedimenti e, in una seduta caratterizzata da risse sfiorate e polemiche, ha portato a casa il terzo e il quarto degli otto articoli del ddl Casellati. Si tratta degli articoli più semplici, rispetto ai successivi quattro, sui quali insistono 2mila emendamenti.Nel dettagliocioè gli ultimi sei mesi del mandato del presidente della Repubblica durante il quale il capo dello Stato non può sciogliere le Camere. Con la modifica si prevede che il capo dello Stato possa sciogliere le Camere anche nel semestre bianco, quando lo scioglimento "costituisce atto dovuto", vale a dire è richiesto dal premier eletto sfiduciato o dimissionario, come prevede l'articolo 7 del ddl."Gli atti del Presidente della Repubblica – recita il– sono controfirmati dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Non sono controfirmati la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri, la nomina dei giudici della Corte costituzionale, la concessione della grazia e la commutazione delle pene, il decreto di indizione delle elezioni e dei referendum, i messaggi alle Camere e il rinvio delle leggi"."La libertà di scegliere il governo non è prevista dalla Costituzione salvo quando le forze politiche non esprimono una maggioranza" e il presidente della Repubblica "è costretto a un ruolo di supplenza per una falla del sistema, comunque deve schierarsi in qualche maniera e non aiuta la sua funzione di garanzia risolvere la falla nel sistema. Non è vero che non c'è il contrappeso, il presidente della Repubblica è garante della costituzione, quello è il contrappeso" ha affermato laal Corriere.it.