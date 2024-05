Prysmian completa l'intervento per un parco eolico in Francia

Prysmian

(Teleborsa) -, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le telecomunicazioni, ha completato con successo ildi Gruissan/EOLMED in Francia. Prysmian si era aggiudicata il progetto nel 2021 con una commessa chiavi in mano dall’operatore del sistema di trasmissione energetica francese RTE (Réseau de Transport d'Électricité) per la realizzazione di un sistema in cavo export sottomarino.di un cavo sottomarino tripolare statico da 66 kV con isolamento in EPR per un totale di 23 km e un cavo sottomarino dinamico da 66 kV con isolamento in EPR (entrambi export), volti a collegare la rete terrestre alla sottostazione galleggiante del parco eolico flottante da 30 MW di EOLMED (attualmente in costruzione)."Con questo progetto, che fa seguito al parco eolico galleggiante Provence Grand Large (PGL), Prysmian dimostra ancora una volta la suae le proprie competenze e tecnologie per lo sviluppo di sistemi in cavo sottomarino per sostenerein tutto il mondo", ha commentato