TEHA, Global Innosystem Index 2024: Italia al ventiquattresimo posto per capacità d’innovazione

(Teleborsa) - Ilè di assoluta centralità in un’ottica di crescita e competitività di un sistema- Paese, soprattutto alla luce dei recenti sviluppi dell’Intelligenza Artificiale che stanno trainando l’intero settore della tecnologia (e non solo)., con un notevole ritardo rispetto a Paesi come Regno Unito, Svizzera, Germania e Francia.Questo è quanto emerge dal, contenuto all’interno dell’realizzato dallae presentato nel corso delche si è svolto a Stresa il 30-31 maggio. L’indice ha confrontato 37 Paesi 1 ad alta performance innovativa, ampliando il campione d’indagine che, nell’edizione 2023, aveva valutato 22 Paesi.fa il suo esordio nella nuova, più ampia classifica, con un punteggio di 5,41 (su una scala da 1 a 10), seguono poi Israele (5,21) e l’Estonia (5,17). Rispetto al TEHA-GII 2020 (indicatore ricalcolato per consentire di fare un confronto rispetto all’evoluzione del posizionamento di ciascun paese alla luce dei nuovi indicatori considerati), Singapore. Israele guadagna una posizione, mentre l’Estonia ne perde una.Anche in questo scenario più ampio,, risultando 24esima con 3,19 punti e perdendo una posizione rispetto al 2020, dove era 23esima con 3,57 punti. L’Italia precede Spagna (3,18) e Grecia (3,02). Il confronto tra il nostro Paese e le variabili input (ossia le variabili che valutano la presenza degli elementi abilitanti dei processi di innovazione) configura un quadro fortemente negativo che rappresenta un’Italia nelle retrovie dell’innovazione. Al 32esimo posto per l’innovazione dell’ecosistema e 28esima per capitale umano, si classifica leggermente meglio, 24esima, per lo sviluppo di un ecosistema attrattivo, confermando la carenza rilevata già nel 2023. Infine, per risorse finanziarie a supporto dell’innovazione, il nostro paese si colloca al 22esimo posto. L’unica variabile che dà fiducia è rappresentata dall’efficacia dell’innovazione dell’ecosistema (variabile di output, che valuta la capacità di un paese di generare innovazione), per cui l’Italia scala la classifica fino al 10 posto per la produzione di nuove idee e per il loro impatto economico.Anche quest’anno, il TEHA - Regional Innosystem Index (ARII) esegue una valutazione delle performance degli ecosistemi innovativi di, aggiungendo 3 nuovi indicatori alla valutazione rispetto agli 8 del 2023. I KPI sono stati raggruppati in 4 categorie:. Dall'analisi emerge che la, guadagnando 4 posizioni nella classifica europea rispetto al TEHA-GII 2020 (nel 2024 si posiziona in 39ª posizione). La Provincia Autonoma di Trento, invece, perde due posizioni passando dalla 46ª alla 48ª posizione, seguita dalla regione Lazio (49ª) che guadagna una posizione.L’Emilia-Romagna, al contrario, scivola di 10 posizioni classificandosi 76esima, non varia, invece, il trend negativo di Basilicata (179esima), Sicilia (180esima) e Calabria (191esima). In generale, le Regioni italiane continuano a collocarsi molto al di sotto delle top 10 regioni classificate in quasi tutti gli indicatori di performance considerati. Gli aspetti da migliorare su cui l’Italia dimostra ancora grandi difficoltà riguardano l’ambito educativo e lavorativo: la percentuale di persone che possiedono un titolo di studio STEM, la percentuale di soggetti impiegati nell’ambito della ricerca, il numero di lavoratori nel campo della scienza e tecnologia, oltre a considerare un maggiore stanziamento di risorse a sostegno delle attività di ricerca e sviluppo.Molto bene invece le università italiane, che contano la presenza di 11 di queste nella top 100 europea. Positivi i segnali anche rispetto al numero di domande di brevetto depositate, per la prima volta l’Italia supera quota 5.000 con una crescita del 38% nella decade 2014-2023 (dai 3.649 del 2014 ai 5.053 del 2023)., che si colloca al 5° posto nelle top 25 country a livello mondiale.ha commentato: "Anche quest'anno abbiamo aggiornato il nostro TEHA-Global Innosystem Index, che misura la prontezza e le performance dell'innovazione dei principali paesi mondiali. Nel campione del TEHA-GII 2024. Al contrario,Voglio però segnalare come l'Italia performi bene nella dimensione che valuta l'output dei processi di innovazione, l’'Effectiveness of the innovation ecosystem'., misurata dalle pubblicazioni e dalle citazioni per ricercatore, e per tasso di successo dell'attività brevettuale. È chiaro come l'Italia debba migliorare le proprie performance nella creazione delle condizioni necessarie per favorire l'innovazione. Se l'Italia si allineasse alle performance dei Top5 Paesi EU nelle diverse variabili relative alle risorse dedicate alla ricerca e allo sviluppo, al capitale umano e all'attrattività degli investimenti esteri, il nostro Paese raggiungerebbe la 12esima posizione nel ranking TEHA-GII 2030".