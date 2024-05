UE, via libera definitivo del Consiglio all'uscita dal Trattato sulla Carta dell'Energia

(Teleborsa) - Con le decisioni adottate oggi dal Consiglio dell'Unione europea,(in inglese Energy Charter Treaty), mentre gli Stati membri potranno sostenerne la modernizzazione durante la prossima Conferenza sulla Carta dell'Energia. Le decisioni sono collegate in quanto costituiscono i due pilastri di un compromesso politico noto come tabella di marcia belga sul trattato sulla Carta dell'energia.L'adozione formale odierna da parte del Consiglio dà il via libera definitivo all'UE e all'Euratom per ritirarsi dal trattato sulla Carta dell'energia dopo che illo ha approvato durante la sua ultima sessione plenaria nell'aprile 2024.L'Energy Charter Treaty (ECT) è un accordo multilaterale entratoe contiene disposizioni sulla protezione degli investimenti e sul commercio nel settore energetico. Tra le altre cose, permette alle compagnie energetiche di fare causa ai governi per le politiche che danneggiano i loro investimenti. Poiché questo trattatoenergetica, nel 2018 è stato avviato un processo di modernizzazione.Gli Stati membri che desiderano rimanere parti contraenti dopo il ritiro dell'UE e dell'Euratom potranno votare durante la- approvando o meno l'adozione di un accordo modernizzato.In questo modo,, la roadmap belga ha anche sbloccato il processo di modernizzazione del Trattato sulla Carta dell'Energia per le parti contraenti extra-UE, si legge in una nota."L'adozione di oggi rappresenta la pietra miliare finale nella tabella di marcia belga che abbiamo elaborato per il Trattato sulla Carta dell'Energia - ha commentato Tinne Van der Straeten, ministro belga dell'Energia (che la presidenza di turno) - Basandosi sulle basi gettate dai nostri predecessori svedesi, la presidenza belga ha lavorato instancabilmente pere trovare un equilibrio accettabile e utile per tutti".