US Steel e Nippon Steel, ricevute tutte le approvazioni non statunitensi per fusione

U.S. Steel

(Teleborsa) -e Nippon Steel hannorelative alla loro proposta di fusione da 14,9 miliardi di dollari.Tali approvazioni sono state ricevute dalla Direzione Generale della Concorrenza della Commissione Europea, della Commissione federale messicana per la concorrenza economica, della Commissione serba per la concorrenza, del Ministero dell'Economia Slovacchia, dall'Autorità turca garante della concorrenza. Inoltre, l'Autorità britannica per la concorrenza e i mercati ha confermato di non avere ulteriori domande in merito all'operazione."Siamo soddisfatti delle approvazioni normative ricevute, poiché sono una chiara indicazione che la transazione con Nippon Steel è favorevole alla concorrenza e sostiene i meriti strategici degli investimenti esteri - ha commentato, CEO di U.S. Steel - Insieme a Nippon Steel, U.S. Steel diventerà un produttore di acciaio leader a livello mondiale con tecnologie e risorse migliorate per sostenere un'industria siderurgica più forte e con una maggiore concorrenza"."Apprezziamo questo traguardo significativo consistente nel ricevere le approvazioni normative necessarie per portare a termine la transazione da tutte le autorità non statunitensi - ha detto, vicepresidente di Nippon Steel - Il nostro obiettivo per questa transazione è stato chiaro e coerente: proteggere e far crescere U.S. Steel. Siamo fiduciosi che questa transazione andrà a beneficio di tutti i soggetti interessati di U.S. Steel, inclusi clienti, dipendenti, fornitori e comunità".U.S. Steel e Nippon Steel prevedono attualmente che la transazione sarà, subordinatamente al rispetto delle rimanenti e consuete condizioni di chiusura, inclusa la ricezione delle necessarie approvazioni normative statunitensi.