Vendite a Wall Street, crolla Salesforce dopo la trimestrale

(Teleborsa) - Wall Street si muove in ribasso, nonostante una serie diabbiano rafforzato la speculazione secondo cui ladi interesse quest'anno.L'indicazione più importante è arrivata dal PIL: la seconda stima per lanel primo trimestre ha suggerito un aumento dell'1,3%, rispetto alla stima precedente dell'1,6% e in linea con le previsioni degli analisti. Inoltre, i dati hanno mostrato che l'indice deiè aumentato del 3,3%; escludendo i prezzi dei prodotti alimentari e dell'energia, l'indice è aumentato del 3,6%, rispetto a un aumento previsto del 3,7%.Sempre sul fronte macroeconomico, il numero di americani che hanno presentato è aumentato la scorsa settimana a 219.000, rispetto a una previsione di 218.000 nuove richieste.Ilpubblicato ieri dalla(redatto utilizzando informazioni raccolte fino al 20 maggio) ha riportato che la maggior parte dei distretti ha sperimentato negli ultimi 2 mesi una crescita economica "lieve o modesta", con una spesa al dettaglio che "è rimasta invariata o in leggero aumento, rispecchiando una minore spesa discrezionale e una maggiore sensibilità ai prezzi da parte dei consumatori".Sul fronte degli, sono arrivate diverse indicazioni dalha tagliato la guidance annuale dopo un primo trimestre debole; l'utile di calato meno delle attese nel primo trimestre;ha comunicato vendite in crescita oltre le attese nel primo trimestre;ha registrato vendite comparabili in calo maggiore delle attese nel primo trimestre.Lapiù osservata è però quella di, crollata dopo aver deluso le aspettative sui ricavi per il primo trimestre, oltre che per le previsioni sugli utili e sui ricavi per il secondo trimestre.Guardando ai, Wall Street accusa una flessione dello 0,72% sul, proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, cede alle vendite l', che retrocede a 5.255 punti. In lieve ribasso il(-0,3%); sulla stessa linea, in frazionale calo l'(-0,4%).