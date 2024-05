Appiattita la performance delle Borse europee, focus su dati macro

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Piazza Affari

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Leonardo

Banca MPS

BPER

Pirelli

Telecom Italia

Saipem

Iveco

ERG

Comer Industries

SOL

Lottomatica

Mondadori

Reply

Maire Tecnimont

Industrie De Nora

Fincantieri

(Teleborsa) -. La cautela si palesa anche sulla piazza di Milano, che si posiziona sulla linea di parità.Gli investitori si trovano a digerire un. L'economia della è cresciuta dello 0,2% nel primo trimestre del 2024, grazie alla ripresa delle esportazioni di prodotti agricoli e manifatturieri. Le vendite al dettaglio in sono scese più del previsto ad aprile, con un calo dell'1,2% rispetto al mese precedente. I prezzi al consumo armonizzati francesi sono aumentati del 2,7% su base annua a maggio, un dato superiore alle aspettative a causa dell'incremento dei prezzi dell'energia.Ilinnel primo trimestre del 2024 è aumentato dello 0,3% rispetto al trimestre precedente (stima preliminare confermata) e dello 0,7% nei confronti del primo trimestre del 2023 (rispetto al +0,6% ipotizzato in precedenza).Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,083. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 2.341,2 dollari l'oncia. Lieve calo del(Light Sweet Crude Oil), che scende a 77,71 dollari per barile.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +127 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre ilsi attesta al 3,92%.resta vicino alla parità(-0,01%), giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,27%, e piatta, che tiene la parità., ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 34.486 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 36.688 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Leggermente negativo il(-0,48%); con analoga direzione, in lieve ribasso il(-0,52%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,99%),(+1,32%),(+1,21%) e(+1,05%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,69%. Pensosa, con un calo frazionale dell'1,33%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,99%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,93%.Tra i(+1,67%),(+1,09%),(+0,91%) e(+0,87%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,40%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,97%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,89%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,34%.