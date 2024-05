Aspi, l’ad Tomasi incontra gli studenti della Luiss: “in azienda ognuno deve sentirsi protagonista del cambiamento"

(Teleborsa) - L’Amministratore delegato diè intervenuto al L, organizzato dalla. Un’occasione per gli studenti di confrontarsi con gli attuali leader di settore, per apprendere come questi possano produrre cambiamento in un’azienda complessa, in un periodo di forte evoluzione e di attenzione al tema della sostenibilità.“In questi anni - ha spiegato l’Ad Tomasi- abbiamo trasformato profondamente il nostro Gruppo, dal management al modello operativo, abbiamo costruito una nuova visione industriale ampliando le nostre. Ma bisogna sempre andare avanti, aggiornando la propria visione in base alle esigenze dei tempi. Nel sistema autostradale italiano entrano 4 milioni di veicoli al giorno, Aspi gestisce il 70% dei traffici autostradali e la gomma fa il 90% di tutti i. Posto che il trasporto su gomma rimarrà protagonista dell nostra economia per i prossimi decenni, dobbiamo lavorare per renderlo più sostenibile, guardando agli obiettivi europei. In questo contesto dobbiamo attrarre giovani che abbiano la capacità di mettere in atto questa trasformazione: ladovrà essere motore di questa rapida trasformazione verso la sostenibilità. Dobbiamo avere la forza di investire sui giovani talenti e loro la forza di seguirci nelle sfide che ci attendono”.‘Il- ha aggiunto Tomasi - è uno deiper portare il proprio contributo alla squadra. La capacità di mettersi in gioco è infatti uno degli elementi che ricerchiamo, riducendo parallelamente le distanze tra i vertici e le strutture dove si genera il valore. Quando aprimmo lami si avvicinò un viabile e mi disse: “Ingegnere questa galleria l’abbiamo aperta noi”. Questo episodio ben rappresenta ciò che intendo: ognuno deve sentirsi parte importante di una sfida comune, solo così potrà diventare lui stesso protagonista del cambiamento”.