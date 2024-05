Auto, Urso: servono dazi su quelle importate dalla Cina

(Teleborsa) - Il ministro per le Imprese e il Made in Italyha ribadito la necessità di imporreper le vetture prodotte. In un'intervista a La Stampa, il ministro ha inoltre risposto alle accuse del ministro dei Trasporti,, di voler dare gli incentivi alle auto cinesi: il Piano incentivi è "indirizzato sui modelli prodotti in Italia"."Sulleservono i dazi, come ha preannunciato ieri il commissario". Urso ha sottolineato che "li ha portati al 102,5%" quindi "anche l'Europa dovrà muoversi".