Banca d'Italia, Panetta: "Italia superi le sue difficoltà e torni a crescere"

(Teleborsa) - ". È con la forza di questa prospettiva che dobbiamo guardare con fiducia al futuro". Con questo auspicio il, ha concluso le sue, in occasione della diffusione della Relazione annuale sul 2023."Non riesco a credere che un Paese con la nostra storia, le nostre risorse, le nostre potenzialità, che insieme agli altri Stati membri ha saputo creare una comunità che ha garantito sviluppo, benessere e convivenza pacifica a milioni di europei, non possa oggi, su cui tutti concordiamo", ha affermato Panetta, dopo aver messo in luce leIl Governatore ha voluto ricordare che trent'anni fa, all', già si dibatteva di. "Allora il tema era la prospettiva dell’invecchiamento della popolazione, oggi è l’organizzazione di una società già invecchiata, che stenta ad adattarsi ai cambiamenti in atto". Per Panetta "per divenire parte attiva delleè il modo per superare l’attuale fase di appannamento"., ha aggiunto il Governatore, facendo cenno alla "forbice tra la crescita della nostra economia e quella del resto dell’Europa" ed ai "" di cui soffre la nostra economia: il ritardo economico dele l’elevatosono questioni ineludibili per la politica economica. Così come i vincoli alla concorrenza che in molti settori creano rendite di posizione e limitano l’accesso di nuovi operatori, comprimendo l’innovazione, la produttività e l’occupazione.e offrire a tutti l’opportunità di", ha affermato il Governatore, aggiungendo che "è sul fronte dellache sidel futuro, per noi come per il resto d’Europa. Servirà valorizzare la ricerca, accompagnare il sistema produttivo nella sua trasformazione proteggendo i più svantaggiati, creare un ambiente normativo, economico e finanziario che favorisca l’assunzione di rischi imprenditoriali nei settori innovativi e che limiti il potere monopolistico di pochi grandi attori".Molti e diversi i temi trattati da Panetta nelle sue Considerazioni finali: dalle attualialla; dalla competizione internazionale alle; dai problemi strutturali delalle opportunità offerte dall'Non sono passati in secondo piano ioggi nel difficile, la mancanza di un, che superi la frammentazione del Patto di stabilità, seppur nella sua versione rivista, e le sfide poste dall', condizione indispensabile per sostenere gli investimenti necessari a portare avanti la doppia transizione energetica e digitale.Il Governatore non ha tralasciato neanche i problemi più strettamente finanziari, mettendo in luce ilrispetto a quello statunitense. "Credo siano evidenti gli svantaggi che il nostro assetto frammentato genera in termini sia di funzionalità e liquidità, sia di barriere all’ingresso per risparmiatori e imprese. Per progredire verso un unico mercato dei capitali europeo vanno risolti due problemi fondamentali", ha affermato Panetta, aggiungendo "il primo è la. Il secondo ostacolo allaè l’incompletezza dell’".Un cenno anche ai. "Nei prossimi trimestri la dinamica dei prezzi, pur con oscillazioni, continuerebbe a flettere", ha ricordato Panetta, ricordando che "le previsioni della BCE e le attese degli analisti prefigurano un ritorno dell’inflazione all’obiettivo del 2 per cento nel 2025" e che occorre " evitare che la politica monetaria diventi eccessivamente restrittiva , spingendo l’inflazione al di sotto dell’obiettivo simmetrico della BCE.