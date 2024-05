Bankitalia, Pastore (Iccrea): "Emerse prospettive discretamente positive per Italia e Europa"

(Teleborsa) - "A me sembra che siano emerse dellee anche per il sistema bancario. Con riferimento all'Italia abbiamo da fare molto nella traiettoria diperò in una condizione di prodotto interno lordo che sta tenendo". Lo dichiara"Con riferimento alle banche sono emerse comee occorre utilizzare questo buon momento per investire pro futuro, in maniera tale che si possa trasferire sulla clientela. Per quanto riguarda il mondo del credito cooperativo naturalmentee quindi avremo questa ulteriore sfida di combinare relazione e digitalizzazione e la vinceremo", conclude Pastore.