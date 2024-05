BANKITALIA: Sileoni, Panetta impeccabile su ruolo capitale umano

(Teleborsa) - "Il governatore Panettae ha toccato il mio cuore con il suo, nel quale ha sottolineato, evidenziando in particolare l’esigenza di sfruttare le competenze dei giovani". Lo ha detto ilcommentando in diretta al Giornale Radio Rai Uno le considerazioni finali del governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta."Apprezzo in particolarenel quale il governatore osserva come le competenze e le conoscenze siano da nutrire e rivitalizzare lungo tutto l’arco della vita, perché sono il cardine non solo del progresso economico, ma anche del progresso civile. L’. Non dobbiamo affidarci a chi improvvisa. Servono specialisti e aziende vere. Siamo di fronte a una rivoluzione tecnologica che potrebbe creare problemi se non utilizzata e misurata a fondo, valutando nel dettaglio tutte le ricadute positive e negative", ha aggiunto Sileoni. Quando alla riduzione della rete di sportelli rimarcata dal governatore, il segretario generale ha spiegato che "si tratta di un, perché le nuove tecnologie fanno il loro corso, ma dobbiamo gestire tutte le ricadute anche sociali per le fasce di popolazione più in difficoltà con l’utilizzo di strumenti digitali per l’accesso in banca".