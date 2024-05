Borse europee caute. L'inflazione risale al 2,6%

S&P-500

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Pirelli

Leonardo

Recordati

Hera

Telecom Italia

DiaSorin

Saipem

Unipol

SOL

BFF Bank

MFE A

Anima Holding

Reply

Cembre

Ariston Holding

Buzzi Unicem

(Teleborsa) -., dopo che il dato sui prezzi al consumo ha mostrato un livello dell'inflazione in risalita al 2,6% nell'Eurozona. Sostanzialmente debole l'andamento di Wall Street, con l'che registra una flessione dello 0,57%. Si guarda alla riunione dell’Opec+, in calendario domenica, che valuterà il mantenimento dei tagli volontari di produzione per il resto dell’anno.Sul mercato valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,085. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,46%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde l'1,44% e continua a trattare a 76,78 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +129 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,92%.piatta, che tiene la parità, piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,54%, e senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi., con ilche si attesta a 34.492 punti; sulla stessa linea, incolore il, che archivia la seduta a 36.704 punti, sui livelli della vigilia.Alla chiusura di Milano risulta che ilnella seduta del 31/05/2024 è stato pari a 4,59 miliardi di euro, con un incremento del 72,70%, rispetto ai precedenti 2,66 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 1,52 miliardi di azioni della seduta precedente a 1,3 miliardi.di Milano, troviamo(+2,81%),(+2,08%),(+1,98%) e(+1,19%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,81%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,70%.scende dell'1,68%.Calo deciso per, che segna un -1,51%.Tra i(+4,38%),(+3,15%),(+2,87%) e(+2,55%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,18%.Crolla, con una flessione del 4,31%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,12%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,81%.Tra lepiù importanti:01:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,6%; preced. 2,6%)01:50: Produzione industriale, mensile (atteso 1,5%; preced. 4,4%)01:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 1,8%; preced. 1,1%)07:30: Occupazione, trimestrale (atteso 0,2%; preced. 0,2%)08:00: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,2%; preced. 2,6%).