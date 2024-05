Flutter Entertainment, la quotazione principale passa sul NYSE. Lascia il CFO

Flutter Entertainment

(Teleborsa) -, il principale operatore mondiale di scommesse sportive e giochi, ha annunciato oggi che la sua. Ciò fa seguito al trasferimento della categoria di quotazione della società sul London Stock Exchange (LSE) da "Premium Listing" a "Standard Listing".L'annuncio odierno fa seguito all'approvazione della relativadurante l'Assemblea generale annuale del 1 maggio 2024."La giornata di oggi segnacon l'inizio della nostra quotazione primaria sulla Borsa di New York - ha commentatodi Flutter Entertainment - Ciò segue da vicino il recente trasferimento della nostra sede operativa a New York, ed entrambi riflettono la crescente importanza delle scommesse sportive statunitensi e il mercato dell'iGaming per la nostra attività. Abbiamo una posizione fantastica negli Stati Uniti, con FanDuel chiaramente l'operatore numero uno, e non vediamo l'ora di fare questo prossimo passo nel nostro viaggio".Flutter Entertainment ha anche annunciato che ile gli succederà Rob Coldrake con effetto immediato.In previsione della quotazione primaria negli Stati Uniti e della conseguente necessità di trascorrere molto tempo a livello di gestione esecutiva negli Stati Uniti, il board ha recentemente avviato una discussione con Paul Edgecliffe-Johnson sulla sua capacità di soddisfare tale requisito in alla luce dei suoi. A seguito di questa discussione, il board ha concluso che è nel migliore interesse della società che Paul Edgecliffe-Johnson si dimetta dal suo ruolo di CFO.Rob Coldrake è, ruolo che ricopre da quando è entrato a far parte del gruppo nel 2020. In precedenza ha trascorso 14 anni in TUI Travel, ricoprendo diversi ruoli finanziari, dopo aver iniziato la sua carriera con PricewaterhouseCoopers.