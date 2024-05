Gap migliora prospettive 2024 dopo primo trimestre positivo

Gap

(Teleborsa) -, azienda statunitense che produce e vende al dettaglio abbigliamento e accessori, ha chiuso ildell'anno fiscale 2024 (terminato il 4 maggio 2024) conpari a 3,4 miliardi di dollari, aumentate del 3% rispetto allo scorso anno. Le vendite comparabili sono aumentate del 3% su base annua.Ildel 41,2% è aumentato di 410 punti base rispetto al margine lordo reported dello scorso anno e di 400 punti base rispetto al margine lordo rettificato dello scorso anno, che esclude 4 milioni di dollari in costi di ristrutturazione. L'è stato di 158 milioni di euro, con un utile per azione pari a 0,41 dollari.Come risultato degli ottimi risultati del primo trimestre, la società sta, riflettendo vendite nette più elevate e una crescita del reddito operativo significativamente più elevata rispetto alle aspettative precedenti. Gap - che controlla marchi come Old Navy, Gap, Banana Republic e Athleta - prevede che le sue vendite annuali aumenteranno leggermente rispetto allo scorso anno (rispetto alle aspettative precedenti di vendite sostanzialmente stabili) e si aspetta un margine in crescita di almeno 150 punti base (rispetto a un obiettivo precedente di espansione fino a 50 punti base)."Gap ha registrato un- ha affermato il- Abbiamo guadagnato quote di mercato per il quinto trimestre consecutivo con vendite comparabili positive per tutti i marchi, dimostrando una maggiore rilevanza per i nostri clienti mentre otteniamo il nostro programma di rinvigorimento del marchio. Il risultati del primo ci danno la fiducia necessaria per incrementare sia le vendite che l'utile operativo per l'intero anno"."Siamo in viaggio per diventare unache modellano la cultura - ha aggiunto - Anche se questo richiederà tempo, perseveranza e rigore, siamo entusiasti delle opportunità future quando sbloccheremo il potere di Gap".