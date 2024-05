Giornata da dimenticare per il mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) -, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dello 0,86%, proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, depressa nel finale l', che chiude sotto i livelli della vigilia a 5.235 punti. Variazioni negative per il(-1,06%); come pure, in ribasso l'(-0,96%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,41%),(+0,83%) e(+0,70%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-2,45%) e(-1,06%).Al top tra i(+3,09%),(+1,96%),(+1,95%) e(+1,72%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -19,74%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,38%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,48%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,09%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,61%),(+3,32%),(+2,70%) e(+2,47%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -9,64%.In perdita, che scende del 7,24%.Pesante, che segna una discesa di ben -7,18 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 6,64%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,5%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,8%)15:45: PMI Chicago (atteso 40,8 punti; preced. 37,9 punti)15:45: PMI manifatturiero (preced. 50 punti)16:00: ISM manifatturiero (preced. 49,2 punti)15:45: PMI servizi (preced. 51,3 punti)15:45: PMI composito (preced. 51,3 punti).