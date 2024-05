Imprendiroma, ok da soci a cambio nome in Renovalo. Dividendo di 0,089 euro

Imprendiroma

(Teleborsa) - L'di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella rigenerazione urbana e nel recupero di strutture immobiliari, ha approvato ildi esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e la distribuzione agli azionisti di unper 1.000.000 euro, per un ammontare pari a 0,089 euro per azione. Il dividendo sarà messo in pagamento, a partire dal 12 giugno 2024, previo stacco della cedola il 10 giugno 2024; la record date sarà l'11 giugno 2024.In sede straordinaria, ha approvato ilda Imprendiroma a, in ragione della notevole espansione del Gruppo a livello nazionale, superando così la correlazione geografica al solo territorio romano. Inoltre, ha approvato l'adeguamento dello Statuto al modello della Società Benefit."A seguito delle determinazioni dell'Assemblea dei Soci tenuta in data odierna, da oggi sono chiamato a ricoprire - in affiancamento al ruolo di Amministratore Delegato - quello di Presidente di Renovalo, nuova denominazione di Imprendiroma", ha commentato, Amministratore delegato e neo Presidente."Il ringraziamento va a mio padre, che assume l'incarico di Presidente Onorario e continuerà nella sua opera costante di sostegno alle tante iniziative che caratterizzano, oggi ancor più di ieri, l'operato di Imprendiroma e di tutte le Società del Gruppo - ha aggiunto - In questi ultimi anni, Imprendiroma ha saputo capitalizzare l'intenso lavoro svolto in un contesto di completa trasformazione del mercato del deep retrofitting, rigenerazione e sostituzione immobiliare, implementando una struttura aziendale che, oltre ad averci “promosso” tra le Aziende del listino EGM di Borsa di Milano, nell'ultimo biennio ha gestito e completato con successo, commesse per un valore complessivo di oltre 200 milioni di euro".