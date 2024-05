Intesa Sanpaolo, Paola Papanicolaou a capo divisione International Subsidiary Banks

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha comunicato che, in seguito allaalle fine del mese di giugno. La banca "ringrazia Marco Elio Rottigni per il significativo contributo professionale portato al gruppo, nel corso di una lunga e proficua esperienza in settori chiave della banca".Ladella divisione International Subsidiary Banks sarà assunta, a partire dal primo luglio, da, attuale Deputy Head della Divisione. La nuova responsabile della divisione banche estere, Paola Papanicolaou, ha il profilo ideale per ricoprire l'incarico, grazie alla competenza maturata in importanti società del gruppo e nel campo dell'innovazione tecnologica., restando Chairman della Divisione IMI Corporate Investment Banking, è nominatodella Divisione International Subsidiary Banks, ruolo nel quale potrà assicurare la propria esperienza e competenza maturata in posizioni di grande rilievo nel gruppo.Su impulso del CEO Carlo Messina, viene costituita lacon il compito di facilitare il conseguimento di sinergie inter-divisionali; la Cabina di Regia sarà presieduta da Stefano Barrese, Capo della Divisione Banca dei Territori, e ne faranno parte: Luca Bocca, Tommaso Corcos, Gaetano Miccichè, Mauro Micillo, Cristina Motta, Paola Papanicolaou e Massimo Proverbio.La Cabina di Regia di nuova costituzione consentirà alle banche del gruppo Intesa Sanpaolo, operanti a livello internazionale, didalla Banca dei Territori e dalla Divisione IMI CIB, realtà di eccellenza nei rispettivi ambiti. Inoltre, troveranno ulteriore potenziamento i progetti di collaborazione nel settore del wealth management.