TEHA, Food&Beverage: aumentano i prezzi degli alimenti, ma i consumatori cercano la qualità (71,3%)

(Teleborsa) - Nonostante ipercepiti da oltre 9 italiani su 10 (90,8%), per fare gli acquisti alimentari si guardae sempre meno al prezzo (58,6%, 7,6 punti in meno dell’anno scorso) con attenzione crescente verso provenienza e certificazioni dei prodotti, così come si compra di più nei mercati rionali e direttamente dai produttori. E’ quanto emerge da una ricerca sui cambiamenti nelle abitudini dei consumatori italiani realizzata da, in preparazione dell’", organizzato a"Le famiglie più numerose – commenta– subiscono maggiormente la pressione dell’aumento dei prezzi: tra gli intervistati, il 30% di chi ha un nucleo familiare composto da 3 o 4 persone ritiene diUn contesto complesso – continua De Molli – per un Paese come l’Italia dove i consumi privati rappresentano il 60% del Pil, 7 punti percentuali oltre la media degli altri Paesi europei: un loro rilancio rappresenta oggi una priorità per l’intero tessuto economico del Paese".Ilnonostante una flessione di 5,8 punti percentuali rispetto al 2023, rimane le i nati dopo il 1995 (generazione Z) preferiscono soprattutto quelli vicino a casa. La ricercache verrà presentata in versione integrale al prossimo Forum Food&Beverage di Bormio, evidenzia come i discount (in calo di 1,2 p.p. rispetto a 2023) rappresentano il canale abituale per il 15% dei consumatori e tra loro sono sempre di più i nati tra il 1980 e il 1994 (+8,3 punti percentuali rispetto alla media). "Una generazione, la Y – aggiunge– che apprezza sempre più (+12,3 p.p. rispetto alla media) gli: canali che insieme rappresentano il 17% delle preferenze degli italiani (in aumento rispetto al 2023) e utilizzati soprattutto per l’acquisto di olio e vino (produttori) e frutta e ortaggi (mercati rionali)".Lamentre il prezzo guida maggiormente le scelte dei nati tra l’80 e il ‘94 (generazione Y al 61,5%) rispetto ai Baby Boomers (55,8%).