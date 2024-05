Turismo, Assoturismo-CST: tra giugno e agosto attese 216 milioni di presenze (+1,5% su estate 2023)

(Teleborsa) - Ilcontinua a crescere. E dopo un avvio del 2024 con il segno più – nei primi cinque mesi dell’anno le presenze nelle strutture ricettive sono cresciute del +3,8% – anche lesono positive: tra giugno e agosto, si prevedono 216 milioni di presenze turistiche nelle strutture ricettive ufficiali, con un incremento del +1,5% rispetto alla scorsa estate. È quanto emerge dall’indagine dipersu 1.512 imprenditori della ricettività in Italia.A trainare il trimestre estivo saranno ancora i, mentre la domanda italiana dovrebbe rimanere sostanzialmente stabile. Nel dettaglio, le presenze straniere dovrebbero arrivare a 105 milioni (con un balzo del +2,5%), mentre il mercato italiano segnerà il +0,5%, per un totale di oltre. Il diverso dinamismo dei due mercati dovrebbe portare ad una ulteriore riduzione della quota degli italiani che è stimata al 51,4%, contro il 48,6% della domanda estera (i valori 2023 erano rispettivamente 51,8% e 48,2%).Per il, dalle richieste diemerge la conferma dei principali mercati tradizionali, con incrementi più significativi per i flussi tedeschi, francesi, svizzeri, olandesi, polacchi, austriaci, belgi, britannici e brasiliani. Tra i mercati extraeuropei le segnalazioni di aumento sono state registrate essenzialmente per il mercato statunitense. Un trend di stabilità è stato segnalato per il mercato canadese e scandinavo, mentre in leggera flessione risultano le richieste provenienti dal mercato cinese, giapponese, indiano e spagnolo.La crescita maggiore sarà registrata dalle strutture dellee dei(+2%), seguite dall’(+1,4%), daie dalle(entrambe +1,1%) e infine dalle(+0,4%). Qualche differenza di andamento è prevista anche per le macroaree del Paese con una stima leggermente più elevata per le regioni del Nord Ovest e del Sud/Isole, rispettivamente del +1,9% e del +2%. Per le regioni del Centro la variazione stimata è del +1,3% e del +1,1% per il Nord Est.Il tutto, ovviamente, al netto delle possibili evoluzioni meteo, che incidono sempre di più – complice il- sulle scelte dei viaggiatori. Il 24% degli imprenditori segnala infatti una maggior richiesta di dotazione degli impianti di condizionamento, interesse verso la destagionalizzazione della vacanza, richieste di flessibilità della prenotazione nei casi in cui gli ospiti volessero disdire a seguito di ondate di calore, rischi allagamenti, eventi meteo eccezionali, incendi.“Il turismo conferma, ancora una volta, di essere tra i comparti economici più resilienti del Paese – commenta, presidente di–. Un risultato ottenuto anche grazie al cambio di passo del Ministero sulla promozione internazionale e sulle politiche di sostegno al comparto. Politiche che devono continuare: la priorità è far ripartire gli investimenti, abbiamo bisogno di aggiornare l’offerta, per rimanere in linea con richieste e preferenze di un turismo sempre più internazionale e attento alla sostenibilità, ma anche sempre più condizionato dal cambiamento climatico”.