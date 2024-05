UE designa Temu come piattaforma online molto grande ai sensi del Digital Services Act

(Teleborsa) - Laha formalmente designatocome(VLOP) ai sensi del Digital Services Act (DSA).Temu è unacon una media di oltre 45 milioni di utenti mensili nell'Unione Europea. Questo numero utente, che Temu ha comunicato alla Commissione, è superiore alla soglia DSA per la designazione come VLOP.A seguito della designazione odierna come VLOP, Temu dovràpreviste dalla DSA entro quattro mesi dalla sua notifica (ovvero entro la fine di settembre 2024), come l'obbligo di valutare debitamente e mitigare eventuali rischi sistemici derivanti dai suoi servizi, inclusa la pubblicazione e la vendita di beni contraffatti, prodotti non sicuri o illegali e articoli che violano i diritti di proprietà intellettuale.Dal 17 febbraio 2024 tutte le piattaforme online, compresa Temu, sono già obbligate a rispettare glidella DSA. Con la designazione odierna, la Commissione ha designato 24 VLOP e motori di ricerca (VLOSE) ai sensi della DSA.