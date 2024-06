Borse europee toniche in attesa BCE

FTSE MIB

(Teleborsa) -per il, al pari delle principali Borse Europee. Gli investitori continuano ad essere concentrati sulle banche centrali nella settimana in cui si riunisce la, per decidere sui tassi di interesse. Un taglio al costo del denaro è dato per scontato, ma gli addetti ai lavori si chiedono come sarà la discesa dopo questa riduzione di giugno. Saranno seguite con attenzione anche le parole della presidente,, per comprendere le future mosse di politica monetaria.Focus anche sullache si riunirà la prossima settimana. Intanto nei prossimi giorni sono attese anche le decisioni della banca centrale canadese, di quella polacca e quella indiana.Sul mercato valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,084. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,15%. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 77,14 dollari per barile, dopo che l'Opec+ ha esteso i tagli fino al 2025 per sostenere i prezzi.Lomigliora, toccando i +126 punti base, con un calo di 3 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,87%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,64%, ferma, che segna un quasi nulla di fatto, e sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,24%. Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,62%, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata giovedì scorso; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 36.925 punti.di Milano, troviamo(+4,63%), sostenuta dall'intervista al CEO, Pietro Labriola sul ruolo della società nel consolidamento del settore. Bene, inoltre,(+2,54%),(+1,91%) e(+1,71%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,16%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,63%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,55%.del FTSE MidCap,(+3,22%),(+2,95%),(+2,86%) e(+2,86%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,36%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,00%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,99%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,98%.Tra ledi maggior peso:02:30: PMI manifatturiero (atteso 50,5 punti; preced. 50,5 punti)10:00: PMI manifatturiero (atteso 47,4 punti; preced. 45,7 punti)15:45: PMI manifatturiero (atteso 50,9 punti; preced. 50 punti)16:00: ISM manifatturiero (atteso 49,8 punti; preced. 49,2 punti)09:55: Tasso disoccupazione (atteso 5,9%; preced. 5,9%).