Neet, ActionAid e CGIL: "Italia rischia di dover restituire 1 miliardo di fondi europei"

(Teleborsa) - In Italia, circa 1,7 milioni di giovani tra i 15 e i 29 anni non studiano, non lavorano e da oltre 6 mesi non seguono un percorso formativo. Nonostante il nostro paese sia il secondo nell'Ue con il più alto tasso di NEET (16,1%) – preceduto solo dalla Romania (19,8%) – rischiamo di doverErano infatti circa 2,7 miliardi di euro nel periodo 2014-2020 quelli messi a disposizione per l'Italia per reintegrare nel mondo del lavoro i giovani NEET. È quanto emerge dalUn'analisi non solo delle politiche pubbliche adottate fino ad ora per rispondervi, ma anche dei fondi stanziati per la loro realizzazione, con raccomandazioni per superare l'impatto di divari territoriali, disparità di genere e diseguaglianze sociali ed economiche che caratterizzano la realtà dei giovani in Italia.Per far fronte al forte aumento di giovani in condizione di NEET, a dicembre 2013, l'Unione europea ha promosso il primo intervento di politiche attive strutturato,. Finanziata nell'ambito della programmazione settennale 2014-2021, IOG è il principale strumento di attuazione del programma Garanzia Giovani, che in Italia prevede una dotazione finanziaria di circa 2,7 miliardi di euro. Secondo la Ragioneria generale dello Stato a febbraio 2024, i pagamenti certificati ammontavano a 1,6 miliardi, ovvero il 62% dei fondi stanziati. È doveroso però specificare che si tratta di dati che restituiscono un quadro provvisorio che, se confermato al termine della rendicontazione, richiederà all'Italia di restituire all'Unione europea circa 1 miliardo di euro, mancando l'opportunità di contrastare unDall'analisi di ActionAid e CGIL risulta che. Il programma in circa dieci anni (2014-2023) ha coinvolto circa l'82% della popolazione giovanile residente in Italia in condizione NEET. Ad accedere al programma sono stati soprattutto uomini (52%) di età compresa tra i 19 e i 24 anni (56,2%) residenti nel Sud Italia e nelle Isole (43,4%). Di questi, il 47,6% ha completato il percorso intrapreso, ma solo il 32% a sei mesi dalla fine del programma risulta occupata/o. Una quota che comprende prevalentemente giovani in una condizione di maggiore privilegio – 58,8% di uomini del Nord ovest e in possesso di un titolo di laurea (61%) rispetto a coetanee/i residenti nei territori del Sud o del Centro e con bassi livelli di istruzione.Sebbene nell'ultimo anno sia stata registrata una decrescita dell'incidenza delle e dei giovani NEET (-2,9%),arrivando a toccare il 59%, che aumenta nel caso delle giovani di origine straniera (73%). Laè però rimasta sempre molto alta rispetto a quella degli uomini. Ad incidere su di essa contribuisce da sempre il lavoro di cura familiare che ricade soprattutto sulle loro spalle. Le ragazze rappresentano infatti la quota maggiore (65%) di NEET definiti inattivi, ma tra loro il 30% delle giovani dichiara di non essere alla ricerca di lavoro perché impegnata nellae il 21% per altri motivi familiari (es. è casalinga).Anche nel 2023, la(28,4% contro il 11,7% del Nord). In Italia il luogo in cui si vive incide ancora profondamente sulle opportunità formative e lavorative delle e dei giovani. La Regione Sicilia ha il tasso di incidenza più alto (32,2%), seguita dalla Campania (31,2%) e dalla Calabria (30,3%).Per contrastare il fenomeno NEETper il periodo 2014-2020, a cui si sommanoa valere sul programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori per il quadriennio 2022-2025 e circa 2,8 miliardi di euro stanziati con il Piano nazionale Giovani, donne e lavoro dal 2021 al 2027. Le progettazioni finanziate sino all'anno 2023 non hanno però tuttavia dato i risultati sperati.Alla luce dell'analisi nella parte finale del reportalla ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, al Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud e alle Regioni. "Il nostro Paese ha ancora la possibilità di cambiare rotta, mettendo al centro dell'agenda politica la questione giovanile e permettendo alle nuove generazioni di esercitare i propri diritti in ambito lavorativo, economico, educativo e sociale; attraverso, ad esempio, il programma nazionale Giovani donne e lavoro 2021-2027 e le quote del Fondo sociale europeo+ 2021-2027 per il contrasto della disoccupazione giovanile. In un momento storico in cui la crisi demografica sembra mettere a dura prova il sistema di welfare italiano, è necessario garantire il giusto spazio alle nuove generazioni, assicurando loro condizioni lavorative adeguate, stipendi dignitosi e opportunità di scelta" dichiara"I giovani nel nostro Paese – afferma la– pagano il prezzo di politiche inefficaci o sbagliate e di un Governo che li ha completamente dimenticati. È necessario invertire la rotta, il lavoro deve essere stabile,dignitoso e ben retribuito: per questo stiamo promuovendo quattro referendum per cancellare le norme che lo hanno precarizzato e reso insicuro. I dati di questo report confermano che ad aggravarsi sono le condizioni delle giovani donne e di chi vive al Sud:devono essere loro la priorità del Paese e il primo punto dell'agenda politica. I giovani in condizioni di maggior disagio, nelle periferie e nelle aree più svantaggiate del Paese, senza lavoro o precario e con l'idea che la pensione sia un miraggio, devono sapere che il futuro si può modificare, non hanno bisogno di spot elettorali ma di diritto allo studio, lavoro e Istituzioni realmente vicine ai loro bisogni".