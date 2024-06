Rapport Therapeutics punta a valutazione di 637 milioni di dollari in IPO sul Nasdaq

(Teleborsa) -, azienda biofarmaceutica in fase clinica focalizzata sulla scoperta e sullo sviluppo di farmaci trasformativi a piccole molecole per pazienti affetti da disturbi del sistema nervoso centrale, punta a una valutazione di circa 637 milioni di dollariche la porterà sul. Rapport è stata costituita nel febbraio 2022, con il sostegno di Third Rock Ventures e Johnson & Johnson Innovation-JJDC.Rapport sta offrendo 8.000.000 di azioni ordinarie nella sua offerta pubblica iniziale. Attualmente stima che ilper azione sarà compreso tra 16,00 e 18,00 dollari.Inoltre, prevede che Sofinnova Venture Partners e Goldman Sachs, entrambi azionisti esistenti, acquisteranno rispettivamente circa 8 milioni di dollari e 10 milioni di dollari delle azioni ordinarie in un, a un prezzo per azione pari al prezzo di offerta pubblica iniziale.Rapport stima che ilderivante dalla vendita delle azioni ordinarie nell'offerta sarà di circa 122,1 milioni di dollari (o circa 141,1 milioni di dollari se i sottoscrittori esercitano la loro opzione per acquistare integralmente ulteriori azioni ordinarie), sulla base del prezzo di 17 dollari per azione, che rappresenta il punto medio dell'intervallo di prezzo indicato. Inoltre, prevede di ricevere ulteriori 16,7 milioni di dollari dal collocamento privato.