Case: prezzi dell’usato in lieve calo a maggio (-0,5%)

(Teleborsa) - I prezzi dellehanno fatto registrare un, fissando il valore medio del mattone a, secondo l'ultimo indice dei prezzi di. Sulla base dei dati elaborati dal portale leader per sviluppo tecnologico in Italia, emerge un aumento dei valori immobiliari pari all’1%, su base annua.Nel mese di maggio, sono solo; si tratta di:Stabilità dei prezzi per la Valle d’Aosta; mentre tutte le restanti 16 regioni italiane fanno rilevare delle flessioni dei loro valori immobiliari con variazioni comprese tra il -0,2% di Veneto e Sicilia ed il -1,2% delle Marche.. La seguono Valle d’Aosta (2.692 euro/m2), Liguria (2.511 euro/m2) e Toscana (2.321 euro/m2). Valori superiori alla media italiana anche per Lombardia (2.184 euro/m 2 ), Lazio (2.107 euro/m 2 ) ed Emilia-Romagna (1.845 euro/m2). Sotto la media le restanti 13 regioni, con prezzi compresi tra i 1.817 euro del Veneto e gli 883 euro del Molise.Su 106 province monitorate, la maggior parte (66) fa registrare delle flessioni, con i ribassi più accentuati rilevati a Fermo (-3,7%), Rovigo (-2,1%) e Macerata (-2%).e compresi tra il -1,6% di Agrigento e il -0,1% di Isernia. Nel mese di maggio sono sei le aree provinciali che presentano gli stessi prezzi dello scorso mese; si tratta di: Aosta, Catanzaro, Trapani, Mantova, Vibo Valentia e Palermo. Sono, invece, 34 le aree che evidenziano degli aumenti provinciali a maggio, trainati da Lecco (2%), Nuoro (1,5%) e Belluno (1,3%). Gli altri rialzi toccano 31 province e vanno dall’1,1% di Pordenone a scendere fino allo 0,1% di Caserta.Sul versante dei prezzi,, è la provincia italiana più cara. La seguono Milano (3.421 euro/m2), Savona (3.085 euro/m2), Lucca (3.084 euro/m2) e Firenze (2.929 euro/m2). Prezzi superiori alla media italiana in altre 25 province con valori che vanno dai 2.706 euro di Imperia, a scendere fino ai 1.873 euro al metro quadro di Latina. Dal lato opposto del ranking dei valori immobiliari provinciali, i mercati più economici sono Biella (629 euro/m2), Caltanissetta (660 euro/m 2) e Isernia (677 euro/m 2).Tendenza contrastata a livello cittadino con 55 capoluoghi di provincia che segnano degli aumenti, 50 che, invece, presentano dei cali e 4 (Milano, Catania, Foggia e Trani) che si mantengono stabili rispetto ad aprile.Pordenone (4,7%), Vicenza (4,3%) e Lecco (4,1%) segnano le performance migliori nel mese di maggio. All’opposto, Belluno (-3,9%) Ascoli Piceno (-2,2%) e Vibo Valentia (-2,1%) guidano l’andamento ribassista.Per quanto riguarda i, oltre alla stabilità sopra menzionata dei prezzi di Milano, si evidenziano aumenti contenuti a Firenze (0,2%) e Torino (0,1%). In lieve flessione Roma (-0,2%), Palermo (-0,3%) e Bologna (-0,5%); mentre il calo più consistente, a livello di grandi piazze cittadine, si registra a Napoli (-1,1%). Nonostante lo stop di maggio, Milano mantiene il primato di città con i prezzi delle case più elevati con i suoi 4.987 euro al metro quadro. La seguono Bolzano (4.544 euro/m 2 ), Venezia (4.467 euro/m 2) e Firenze (4.127 euro/m 2). Nella top ten dei capoluoghi più cari per acquistare un immobile troviamo anche Roma (3.016 euro/m 2) e Napoli (2.748 euro/m 2). Di contro, le città con i prezzi delle abitazioni più convenienti risultano essere Caltanissetta (718 euro/m 2), Ragusa (725 euro/m 2) e Biella (744 euro/m 2).