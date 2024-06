L'indice delle società High Tech italiane si è mosso in territorio positivo (+2,84%), giornata euforica per Technoprobe

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

listino principale

Stmicroelectronics

mid-cap

Technoprobe

Reply

Sesa

small-cap

ITway

Exprivia

Seco

(Teleborsa) - Forte rialzo per il, come peraltro atteso e anticipato dall'andamento eccellente dell'Ilha chiuso a quota 150.990,9, in aumento di 4.172,9 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l', ha terminato gli scambi a 1.150, dopo aver esordito a quota 1.107.Nel, seduta positiva per, che avanza bene e porta a casa un +3,05%.Tra leitaliane, ottima performance per, che ha chiuso in rialzo del 3,87%.Nuovo spunto rialzista per, che guadagna bene e porta a casa un +1,79%.Modesto guadagno per, che avanza di poco a +1,5%.Tra ledi Milano, balza in avanti, che amplia la performance positiva con un incremento del 2,49%.Seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso del 2,11%.Risultato positivo per, che lievita dell'1,94%.