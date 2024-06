Misery Index Confcommercio, ad aprile in calo l'indice di disagio sociale (-0,3 su marzo)

(Teleborsa) - Ilin riduzione di tre decimi di punto su marzo, collocandosi al livello più basso da fine 2008. Il dato – fa sapere– è sintesi di una riduzione della disoccupazione estesa (scesa al 7,6%) e di un lieve aumento dei prezzi dei beni e servizi ad alta frequenza d'acquisto (2,6% dal 2,5% del mese precedente). Dopo un periodo in cui il repentino rientro delle dinamiche inflazionistiche aveva amplificato gli impulsi positivi provenienti dal mercato del lavoro, nei periodi più recenti il rientro dell'area del disagio sociale sembra affidato prevalentemente alla possibilità di aumentare i livelli occupazionali e ridurre la disoccupazione estesa.Ad aprile, sulla base delle risultanze della rilevazione continua sulle forze di lavoro, si registra une una diminuzione di 55mila persone in cerca di lavoro. A questi andamenti – rileva Confcommercio – si è associata una sostanziale stabilità degli inattivi (+5mila sul mese). Queste dinamiche hanno portato a un, sceso al 6,9% (il dato più basso da dicembre 2008). Nello stesso mese le ore autorizzate di CIG sono state poco più di 37,3 milioni, a cui si sommano circa 780mila di ore per assegni erogati dai fondi di solidarietà. In termini di ore di CIG e FIS effettivamente utilizzate questi dati hanno comportato una stabilizzazione, su marzo, delle unità di lavoro standard (Ula) destagionalizzate. Il combinarsi di queste dinamiche ha determinato un miglioramento del tasso di disoccupazione esteso sceso al 7,6% (tab. 1).Ad aprile 2024 ihanno mostrato una variazione su base annua del 2,6%, in aumento di un decimo di punto rispetto a marzo. Dato che non desta particolari preoccupazioni in considerazione del fatto che, stando alle prime stime, a maggio la variazione dei prezzi dei beni e dei servizi ad alta frequenza d'acquisto si dovrebbe confermare al 2,6%.In considerazione di una stabilizzazione dell'inflazione le– spiega ancora Confcommercio – restano fondamentali per l'ulteriore riduzione dell'area del disagio sociale. Allo stato attuale il trend di espansione del mercato del lavoro, iniziato nei primi mesi del 2021, non sembra mostrare segnali di inversione di tendenza. L'accresciuta richiesta da parte delle imprese che operano nei servizi a più alta intensità di lavoro (in particolare il turismo) potrebbe, infatti, continuare a favorire l'assorbimento di forza lavoro almeno fino ai mesi estivi.Tale situazione – conclude Confcommercio – potrebbe modificarsi con l'inizio dell'autunno nel momento in cui le criticità presenti in alcuni settori, evidenziate dal permanere delle ore autorizzate per le varie forme di integrazione salariale su livelli decisamente superiori a quelli del 2019, potrebbero dar lungo a un peggioramento.