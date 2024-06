Piazza Affari in rally segue le orme dell'Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che si allinea all'ottima performance delle principali borse europee, alla vigilia della riunione del consiglio direttivo della, da cui è atteso il primo taglio dei tassi di interesse. Domani saranno particolarmente seguite anche le parole della presidente,, per comprendere se nel corso dei prossimi mesi seguiranno altre riduzioni del costo del denaro.Gli investitori si interrogano anche sulle decisioni che adotterà la, nella riunione in calendario la prossima settimana, quando dovrebbe annunciare lo status quo sui tassi. A tal proposito si guarda con attenzione al dato Adp, di oggi, che fotografa l’andamento delle buste paga nel settore privato e preannuncia il trend del dato di venerdì, quello sul mercato del lavoro generale.Sul mercato valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,086. Lieve aumento dell', che sale a 2.334 dollari l'oncia. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,45%.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +129 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,80%.in luce, con un ampio progresso dello 0,87%, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,32%, e andamento positivo per, che avanza di un discreto +0,8%. Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il, che mostra una plusvalenza dell'1,06%; sulla stessa linea, ilcontinua la giornata in aumento dell'1,01%.di Piazza Affari, ben comprata, che segna un forte rialzo del 2,06%.avanza dell'1,95%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,94%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,78%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,97%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,77%.di Milano,(+4,41%),(+2,49%),(+2,44%) e(+2,10%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,86%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,11%.Tentenna, che cede lo 0,82%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,58%.Tra i dati08:45: Produzione industriale, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,2%)10:00: PMI servizi (atteso 53,3 punti; preced. 53,3 punti)10:00: PMI composito (atteso 52,3 punti; preced. 51,7 punti)11:00: Prezzi produzione, annuale (atteso -5,1%; preced. -7,8%)11:00: Prezzi produzione, mensile (atteso -0,6%; preced. -0,5%).