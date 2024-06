Semplificazioni, il Consiglio dei ministri approva il dl per introdurre la "Legge annuale"

(Teleborsa) - Il Consiglio dei ministri ha approvato ieri ildel ministro per le Riforme Istituzionali e la semplificazione normativa,, che introduce la nuova "". Si tratta di uno strumento con il quale il governo potrà scegliere ogni anno le normative da revisionare e razionalizzare in vari settori. "Questo provvedimento rientra nella battaglia portata avanti dal ministro Casellati per la sburocratizzazione del Paese e rappresenta un significativo passo avanti verso una normativa più snella ed efficace. È in linea con iled è fondamentale per assicurare la certezza del diritto, presupposto indispensabile per lo sviluppo politico e sociale, la crescita economica e l'attrazione degli investimenti", si legge in una nota."Questo disegno di legge rappresenta un cambio di passo rispetto ai tentativi dinormativa del passato e conferma che il governo ha messo la lotta allatra le priorità della sua azione. Oggi possiamo dire con orgoglio di aver introdotto misure che migliorano le leggi presenti ma guardano anche al futuro, con un approccio concreto che mette finalmente al centro le nuove generazioni e la necessità di programmare la crescita del Paese sul medio-lungo termine", ha spiegato la ministra Casellati."Si introduce una misura innovativa, lae (VIG), che rappresenta una svolta e una novità assoluta per il nostro ordinamento – si spiega nella nota –. Con la 'VIG' viene imposto un momento di valutazione ex ante dei progetti di legge governativi per analizzarne preventivamente gli effetti sociali e ambientali sui giovani. Un'analisi preliminare finalizzata a rispondere al quesito: 'Quale sarà l'impatto di questa legge sui giovani under 35? E quali vantaggi comporterà sul medio e lungo termine anche per le generazioni future?'"."La VIG – ha aggiunto – permetterà ai nostri governi di non avere più lo sguardo puntato soltanto sul breve termine e, per la prima volta darà aila possibilità di orientare le strategie pubbliche ed economiche verso un futuro sostenibile. Un intervento fondamentale per assicurare il rispetto del principio di equità, in attuazione di quanto sancito in materia dalla Costituzione"."Il disegno di legge prevede inoltre una delega al governo per ladell’attività e della produzione normativa e altre cinque deleghe in settori chiave come disabilità, istruzione e formazione, protezione civile, politica estera e formazione superiore e ricerca per la messa a punto di testi unici o codici sui quali possono essere applicate nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale per snellire procedure e individuare sovrapposizioni normative", si sottolinea.