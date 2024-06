AIE, Energia pulita: quest'anno investimenti "doppiano" quelli destinati a combustibili fossili

(Teleborsa) - Nonostante le pressioni sui finanziamentigrazie al miglioramento delle catene di approvvigionamento e alla riduzione dei costi per le tecnologie pulite.E' quanto emerge dal nuovo rapportoSi prevede che gli investimenti energetici totali a livello mondiale supereranno per la prima volta ion circa 2.000 miliardi di dollari destinati a tecnologie pulite, tra cui energie rinnovabili, veicoli elettrici, energia nucleare, reti, stoccaggio, combustibili a basse emissioni, miglioramenti dell’efficienza e riscaldamento. pompe – secondo l'ultima edizione del rapporto annuale World Energy Investment della IEA . Il resto, poco più di mille miliardi di dollari, sarà destinato al carbone, al gas e al petrolio. Nel 2023, gli investimenti combinati in energia rinnovabile e reti hanno superato per la prima volta l’importo speso in combustibili fossili.Il nuovo rapporto avverte, tuttavia,i. Evidenzia il basso livello di spesa per l’energia pulita nelle economie emergenti e in via di sviluppo (al di fuori della Cina), che è destinata a superare per la prima volta i 300 miliardi di dollari, guidate da India e Brasile. Tuttavia, ciò rappresenta solo il 15% circa degli investimenti globali in energia pulita, molto al di sotto di quanto necessario per soddisfare la crescente domanda di energia in molti di questi paesi, dove l’elevato costo del capitale sta frenando lo sviluppo di nuovi progetti.evidenziando lo slancio alla base della nuova economia energetica globale. Per ogni dollaro destinato oggi ai combustibili fossili, quasi due dollari vengono investiti in energia pulita”, ha affermato il direttore esecutivo dell’AIE. “L’aumento della spesa per l’energia pulita è sostenuto da una forte economia, da continue riduzioni dei costi e da considerazioni di sicurezza energetica. Ma c’è anche un forte elemento di politica industriale, poiché le principali economie competono per avvantaggiarsi nelle nuove catene di approvvigionamento di energia pulita. Occorre fare di più per garantire che gli investimenti raggiungano i luoghi dove sono più necessari, in particolare le economie in via di sviluppo