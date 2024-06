Avio, data primo lancio di Ariane 6 coerente con indicazioni precedenti

Avio

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Ilè previsto per ildallo spazioporto europeo nella Guyana francese, secondo quanto annunciato dal direttore generale dell'European Space Agency (ESA) Josef Aschbacher all'ILA Berlin Air Show. Nel lancio è coinvolta anche, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione."La data di avvio provvisoria è(giugno-luglio 2024) - scrivono gli analisti di- Ricordiamo che Avio è fornitore dei lanciatori AR6 con i suoi motori P120C (2 o 4 motori per lancio), che a nostro avviso rappresentano circa 10% di ogni valore di lancio".Ariane 6 è ilche sostituisce il suo predecessore Ariane 5. Modulare e agile, Ariane 6 è dotato di uno stadio superiore riaccendibile che gli consente di lanciare più missioni su orbite diverse su un unico volo.L'è l'operatore responsabile del volo inaugurale mentre per i voli successiviè il fornitore di servizi di lancio che commercializza e gestisce il lanciatore Ariane 6 per clienti istituzionali e commerciali per lanciare in orbita una serie di missioni."Con, Ariane 6 ha già guadagnato la fiducia di clienti istituzionali e commerciali - ha affermato Stéphane Israel, CEO di Arianespace - Ci stiamo preparando a effettuare il secondo lancio di Ariane 6 entro la fine dell'anno, seguito da un aumento costante fino a circa dieci lanci all'anno una volta raggiunta la velocità di crociera".