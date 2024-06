Banca Investis, Gennaro Frigione nominato CEO di BIM Vita

UnipolSai Assicurazioni

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, che fornisce servizi di advisory finanziaria e patrimoniale con particolare attenzione al segmento dei clienti High Net Worth Individual (HNWI), ha nominatonel ruolo di CEO di BIM Vita, società di private insurance nata da un accordo tra Banca Investis e, oltre a quello di Regional Head Lazio.La carriera di Gennaro Frigione ha inizio nel 1994 nele poi income Private Banker per proseguire, dal 2005 al 2012, in Banca Esperia. Nella sua longeva esperienza può vantare anche la collaborazione concome Condirettore della Filiale di Roma e poi come Direttore Commerciale, concome Executive Manager e infine nuovamente concome Executive Manager per Lazio, Campania e Sardegna. Nel 2023 Gennaro Frigione ha fatto il suo ingresso in Banca Investis come Responsabile dell'Area Commerciale Centro Sud."Siamo certi che la sua esperienza porterà valore aggiunto sia in BIM Vita, realtà su cui stiamo investendo molto, e, grazie anche alla sua profonda conoscenza del territorio, al business di una Region così strategica come quella del Lazio", ha commentatodel Gruppo Banca Investis.