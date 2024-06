Banche greche, ok da BCE a distribuzione dividendi dopo 16 anni

(Teleborsa) - Lehanno reso noto che la Banca centrale europea () ha approvato la loro richiesta di riprendere il pagamento deiper la prima volta in 16 anni.Ergasias Services and Holdings ha ricevuto l'approvazione a pagare un dividendo in contanti di 342 milioni di euro, ovvero 0,0933 euro per azione. L'importo corrisponde a un payout ratio del 30% dell'utile netto per il 2023."Si tratta di unin quanto segna la prima distribuzione di dividendi in 16 anni, sottolineando il modello operativo solido e ben diversificato di Eurobank, focalizzato sulla creazione di valore per i suoi azionisti", si legge in una nota.Alpha Services and Holdings, società madre di, ha ricevuto l'approvazione per la distribuzione di 122 milioni di euro degli utili del 2023. L'importo equivale a un payout del 20% sui profitti del 2023."L'approvazione da parte delle autorità di vigilanza per il ripristino delle distribuzioni testimonia lagreco", sottolinea l'istituto.ha dichiarato di aver ottenuto l'approvazione per la distribuzione di 79 milioni di euro.