BCE, Lagarde: taglio tassi sarà percorso accidentato, velocità e tempistiche incerte

(Teleborsa) - "Abbiamo deciso di tagliare i tassi di interesse perché". Lo ha affermato la presidente della Banca centrale europea (BCE),, nella conferenza stampa che ha seguito la riunione del Consiglio direttivo, durante la quale è stato deciso di ridurre di 25 punti base i tre tassi di interesse di riferimento.Lagarde ha spiegato che ci sono state due fasi negli ultimi anni di decisioni monetarie: la prima è stata una stretta molto rapida e robusta, di 450 punti tra luglio 2022 e settembre 2023. Poi c'è stata una fase di pausa da settembre 2023 a oggi. "Se guardiamo indietro alle due fasi, in ogni momento in cui abbiamo deciso di muoverci in una direzione,", ha detto.Lagarde ha evidenziato "" delle, affermando che "se guardiamo alle recenti proiezioni c'è una variazione di uno 0,1%, e quindi sulla robustezza di queste previsioni abbiamo preso la decisione di tagliare i tassi".Le ultime proiezioni degli esperti dell'Eurosistema sia per l'inflazione complessiva che per quella core sono stateper il 2024 e il 2025 rispetto alle proiezioni di marzo. È prevista ora un'inflazione complessiva in media del 2,5% nel 2024, del 2,2% nel 2025 e dell'1,9% nel 2026.Pressata sul percorso dei prossimi mesi, ha detto: "Abbiamo preso la decisione odierna sulla fiducia che siamo sul percorso giusto, ma ci serviranno più dati nei prossimi mesi - e analisi di questi dati - per confermare che siamo su un percorso disinflazionistico. Sappiamo qual è la destinazione, la direzione, i volumi di dati che accumuleremo, ma. Sarà un percorso dipendente dai dati e quello che è molto incerto è la velocità e il tempo che ci vorrà, che saranno determinati dai dati"., anche dopo questo taglio di 25 punti base - ha sostenuto - Lo siamo di più oggi in termini reali di quanto lo eravamo a settembre, quindi quello che stiamo facendo è rimuovere un certo livello di restrizione. Non sappiamo quanto ci vorrà per rimuoverlo tutto, non posso dire oggi a che velocità sarà fatto".Lagarde prevede che altri banchieri centrali dell'area euro forniranno senza dubbio una prospettiva su tempi e velocità per i tagli dei tassi, ma ha cercato di anticiparli sottolineando che ci saranno sempre ostacoli sulla strada. "- ha sottolineato - I prossimi mesi saranno molto accidentati".La numero uno della BCE non vuole commentare le previsioni del mercato: ", e noi facciamo il nostro".Lagarde ha detto checon il taglio, gli altri erano d'accordo.