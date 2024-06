BCE non sorprende: prossime mosse ben soppesate e dipendenti da dati inflazione

(Teleborsa) -, annunciando unma la decisione fra i membri del Consiglio direttivo, in particolare il Governatore della Banca centrale austriaca Robert Holzmann ha votato contro, e laha ammesso che ci sarà une l'inflazione sarà un po' più alta di quanto evidenziato nei mesi scorsi., che è stato accolto con, con l'indice FTSE MIB che ha chiuso in rialzo dello 0,95%, mentre Francoforte e Parigi hanno portato a casa guadagni più contenuto dello 0,4%. Ma cosa ne pensano gli analisti?"Con una mossa sostanzialmente, la BCE ha tagliato i tassi di riferimento per la prima volta in 5 anni, ed è da sottolineare il fatto che ha agito con anticipo rispetto a possibili tagli dei tassi da parte della Federal Reserve statunitense", commentano gli analisti diprecisando che ", in quanto non sono state fornite indicazioni chiare sulle azioni future" e dunque si prevede che "le autorità monetarie europee quest’anno effettueranno" al massimo.Ancheconsidera la decisione della BCEe "segnala la crescente fiducia nel fatto che l'inflazione si stia muovendo verso il target e chedelle politiche monetarie restrittive". "Tuttavia, lafutura dell'allentamento monetario, dato il momentum positivo registrato di recente dagli indicatori relativi all’inflazione e all'attività economica", spiegano gli analisti, aggiungendo "stiamo monitorando attentamente le aspettative di inflazione, l'andamento dei salari e l'inflazione dei servizi" e "ci aspettiamo che la banca centrale adotti una strategia di"., secondo cui "sembra improbabile che la BCE effettui più di due tagli dei tassi in solitaria prima che la Fed inizi quest'anno" e quindi "è probabile che la BCE limiti ia non più di, con un tasso di deposito al minimo al 2,5%", mentre "si prevede che le riduzioni dei tassi della Fed si protrarranno fino al 2026, ben oltre il completamento dei tagli da parte della BCE".Per gli esperti di, "sebbene la BCE abbia leggermente abbassato la sua altitudine di crociera, ilcon cui la BCE ritirerà ulteriormente la stretta", ma si prevede che "continuerà a prevedere tagli dei tassi nelle riunioni sulle stime dei suoi esperti.rappresenta laper rivalutare in modo olistico il processo di disinflazione".Ancheconviene che "il Consiglio direttivo si atterrà all'per le future decisioni sui tassi, poiché la banca centrale ha bisogno di più dati per 'confermare costantemente il percorso disinflazionistico', secondo quanto dichiarato da Christine Lagarde". "A meno di sorprese importanti nei dati in arrivo, manteniamo la nostra opinione che la BCE riprenderà i suoi. In realtà, si potrebbe sostenere che le previsioni di inflazione più elevate abbassano la soglia di un taglio a settembre, in quanto è più probabile che le previsioni dello staff siano sorprese al ribasso dai dati in arrivo, soprattutto alla luce dell'affievolirsi degli effetti delle passate festività pasquali e degli effetti una tantum tedeschi sulla dinamica dei prezzi".Per"la decisione odierna della BCE èda non modificare le aspettative sui prossimi tagli" e "La BCE ha margine di manovra per tagliare ancora nella seconda metà dell'anno, poiché le politiche monetarie saranno ancora percepite come restrittive". ": il mercato valuta circa il 50% di probabilità che si verifichi, mentre la nostra ricerca prevede tre tagli", spiega Mauro Valle, Head of Fixed Income di Generali AM.l'entità della2025", afferma Antonio Cesarano, Chief Global Strategist di, secondo cui "si consolida l'ipotesi secondo cui la BCE non effettuerà un ulteriore taglio nel corso della riunione del 18 luglio". "Lapassa ora, a partire da quelli sul mercato del lavoro di domani e dell'inflazione di maggio, in pubblicazione il prossimo mercoledì. Per quanto concerne invece l'area Euro, importante sarà la dinamica delle componenti energetiche (in particolare il gas) durante l'estate, in corrispondenza della fase di ricostituzione delle scorte di gas", conclude l'esperto.