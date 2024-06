Circle, assegnato a controllata il progetto AutoMoTIF da 270.000 euro

Circle

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'analisi e nello sviluppo di prodotti per l'innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, ha comunicato che laFinanziato nell'ambito del programma Horizon Europe e con un budget complessivo di circa 4 milioni di euro, il progetto per Circle ha un valore die una durata di 36 mesi.AutoMoTIF si concentrerà sulloper l'automazione delle catene di approvvigionamento logistiche nella rete intraeuropea"AutoMoTIF rappresenta il prossimo passo della nostra strategia di innovazione nella catena di fornitura e mostra i punti di forza del gruppo Circle sia in termini di sviluppo software che di competenza nella comunicazione, dichiara, Presidente di Magellan Circle.