Corruzione, Chelli (Istat): "Per combatterla indispensabili dati affidabili e aggiornati"

(Teleborsa) - "Il fenomeno della corruzione affligge, sebbene in misura diversa, i Paesi di tutto il mondo e per questo motivo è uno dei principali temi al centro del dibattito internazionale. L'obiettivo 16 dell'Agenda 2030, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile, richiama la necessità di 'ridurre significativamente la corruzione e gli abusi di potere in tutte le loro forme'. Per prevenire e combattere il fenomeno con politiche efficaci sono indispensabili dati affidabili e aggiornati. Un quadro statistico scientificamente valido e imparziale è una necessità imprescindibile, anche se altamente sfidante, e richiede un grande impegno da parte dei Paesi". È quanto ha affermato ilnell'indirizzo di saluto alorganizzato dall'Istituto questa mattina a Roma."L'Istat ha cominciato a collaborare su questi temi dal 2017, in occasione della presidenza italiana del G7, su sollecitazione del Ministero degli Esteri, sottolineando – ha proseguito– l'importanza della misurazione dei vissuti diretti della esperienza concreta di corruzione, al di là della comune percezione"."Per misurare efficacemente la corruzione – ha spiegato il– è necessario creare nuovi sistemi, basati su dati reali, obiettivi, identificabili e verificabili, come quelli descritti nel quadro statistico che l'UNODC ha recentemente proposto (2023). È importante sottolineare che questo tipo di approccio non è finalizzato alla costruzione di ranking internazionali, ma serve ad aiutare i Paesi a creare un monitoraggio costante del fenomeno, per progettare nuove politiche e soprattutto monitorarle. L'Italia è stata uno dei paesi pionieri in questo campo, avendo appoggiato l'adozione di strumenti multidimensionali – come ad esempio il Rapporto sul benessere equo e sostenibile (BES) – basati su dati economici e sociali, e investendo ingenti risorse nella produzione dei molti indicatori dei 17 Goal dell'Agenda 2030. La corruzione è un fenomeno complesso, e proprio per questo èi Ministeri dell'Interno, della Giustizia e dell'Economia, l'ANAC, la Scuola Superiore della Amministrazione, l'Agenzia dei beni confiscati, la Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Dogane, la Corte dei Conti, la Banca d'Italia, come altre istituzioni di ricerca in ambito accademico e non, nonché numerose associazioni non governative. In particolare, con ANAC sono stati sottoscritti nel 2016 e nel 2019, due protocolli di Intesa in materia di integrità, trasparenza e analisi del fenomeno della corruzione".Per contribuire alla misurazione della corruzione, l'attenzione – ha evidenziato– si concentra generalmente sui dati delle indagini sulle imprese; le indagini sulla popolazione, per misurare la parte non emersa e non denunciata del fenomeno; i dati amministrativi delle forze dell'ordine e della giustizia penale, riguardanti reati, persone arrestate/sospettate, persone imputate, condannate, persone in detenzione, che offrono informazioni sulla parte denunciata della corruzione e in particolare sull'aspetto giudiziario del fenomeno; i dati dei registri degli appalti pubblici, i rapporti o i dati sulla trasparenza dell'amministrazione pubblica, i procedimenti della Corte dei Conti, i costi standard per beni e servizi, le sanzioni disciplinari per le condotte illecite da parte di dipendenti pubblici, le dichiarazioni patrimoniali e così via, per misurare il contesto di vulnerabilità e i rischi di corruzione e per stimare indirettamente i reati di corruzione".