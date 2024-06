DeA Capital, doppia operazione in Spagna su Naming e Romar Care

(Teleborsa) -, primaria piattaforma indipendente italiana di Alternative Asset Management, haIn primis, il fondo d'investimento, gestito da DeA Capital Alternative Funds SGR, ha firmato un accordo vincolante per l'acquisizione di una quota di maggioranza del(Naming-Sansala), azienda spagnola leader nella lavorazione di panini, freschi e ultra freschi, al fine di guidarne la crescita nella penisola iberica.Fino ad oggi la società era di proprietà di Talde Private Equity e di Jorge Miranda, amministratore delegato e membro della famiglia fondatrice, che ha reinvestito nell'azienda e resterà come socio di minoranza in questa nuova fase. Fondata nel 1990 e con sede a Mallén (Saragozza), ha undi euro e un team di 350 dipendenti.L'acquisizione di Naming Group è il, dopo Alimentación y Nutrición Familiar (Alnut), fornitore di Mercadona, e l'acquisizione di una partecipazione significativa nella catena di ristoranti Pizzerías Carlos.Inoltre, è stato annunciato che, in collaborazione con una collegata di DeA Capital Alternative Funds SGR, hanno acquisito una quota di controllo di, un produttore e distributore con sede in Spagna di prodotti di consumo per la cura della persona, della casa e dei cosmetici.Nel 2023 RGC ha raggiuntoe ha inaugurato un nuovo stabilimento di produzione all'avanguardia a Sagunto, Valencia. Il nuovo stabilimento si estende su oltre 50.000 metri quadrati e consentirà all'azienda di continuare la sua ambiziosa campagna di espansione internazionale.