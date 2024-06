Elezioni UE: difesa e competitività economica "priorità strategiche"

(Teleborsa) - Secondo Scope Ratings il previsto aumento del sostegno ai partiti di estrema destra alle elezioni del Parlamento europeo e in tutti gli Stati membrie in modo significativo le priorità strategiche dell’Europa nell’affrontare le sfide strutturali".Indipendentemente dal risultato - scrivono, Sovereign and Public Sector - prevediamo che le priorità strategiche dell’UEdella competitività economica, potenzialmente a scapito marginale dell’agenda verde, anche perché i Verdi saranno probabilmente il partito che perderà il maggior numero di seggi. Uno degli obiettivi chiave è rafforzare l’Unione dei mercati dei capitali (UMC) per mobilitare il risparmio privato per gli investimenti e colmare un gap di finanziamento stimato di 500 miliardi di euro all’anno tra l’UE e gli Stati Uniti".L'attuale presidente della Commissione europeaa per un secondo mandato, anche se la sua disponibilità a lavorare con gli eurodeputati di estrema destra ha indebolito il sostegno di S&D e Renew, il che potrebbe portare all'emergere di candidati alternativi come Mario Draghi in Italia e Andrej in Croazia. Plenkovic, o Klaus Iohannis della Romania".Tuttavia,da luglio, influenzerà il processo decisionale dell’UE e potrebbe portare a progressi più lenti sull’agenda verde. e una posizione più dura sull’immigrazione".Il lavoro per rafforzare l'Unione Monetaria dei Capitali saràprogetto gode del forte sostegno dei ministri delle Finanze della zona euro. Il rapporto di Enrico Letta sul futuro del mercato unico e l'atteso rapporto di Mario Draghi sulla competitività dell'UE contribuiranno a definire il modo in cui la CE affronta le sfide della competitività".L’attenzione è rivolta - sottolineano gli esperti -la facilità di fare impresa e rafforzando la ricerca, l’innovazione e l’istruzione, con in mente il finanziamento della transizione verde e digitale. Draghi ha evidenziato il deficit di finanziamento tra Europa e Stati Uniti pari a 500 miliardi di euro all’anno. Per restringere il campo, un terzo dei fondi dovrebbe provenire da fonti pubbliche. Sebbene circa 95 miliardi di euro della dotazione massima di Next Generation EU siano inutilizzati, rimangono fondi aggiuntivi da raccogliere attraverso meccanismi come il nuovo debito comune dell’UE e i partenariati pubblico-privato.Considerate le prospettive geopolitiche,della Banca europea per gli investimenti (AAA/Stabile) di agevolare il finanziamento delle PMI nel settore della sicurezza e della difesa. La portata e la velocità dell’ambizione dell’Europa di fare di più per finanziare la difesa, potenzialmente attraverso l’emissione di debito comune, dipenderanno in parte dall’esito delle elezioni americane di novembre e dalla forza dell’impegno della prossima amministrazione nei confronti della NATO".Gli esperti sottolineano anche quelle che sono"Se la nuova CE agirà con decisione per dare seguito alle sue priorità strategiche, l’UE sarà in una buona posizione per contribuire ad affrontare alcune delle sfide strutturali dell’Europa: dalla lenta ripresa economica post-Covid alla gestione delle sfide con una popolazione che invecchia e diminuisce e una crescita moderata della produttività".