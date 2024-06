Emma Villas, si dimette sindaco supplente Guglielmo Mariotti

Emma Villas

(Teleborsa) -, azienda leader in Italia nel settore del vacation rental (affitti brevi) di ville e tenute di pregio, comunica che, in data odierna, il Sindaco Supplente Guglielmo Mariotti ha rassegnato le proprie dimissioni,, per ragioni personali e indipendenti dalla Società.In occasione della prossima Assemblea, si legge in una nota, verrà deliberata l'integrazione del Collegio Sindacale, con la nomina di un Sindaco Supplente in sostituzione di Guglielmo Mariotti.