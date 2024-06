Eventi e scadenze del 6 giugno 2024

Martedì 04/06/2024

Mercoledì 05/06/2024

Giovedì 06/06/2024

Aquafil

Cementir

Digital Value

Sanlorenzo

(Teleborsa) -- Madrid - La conferenza di Goldman Sachs, è un'occasione per il Management Esecutivo delle istituzioni finanziarie europee di interagire con investitori istituzionali, arricchita da sessioni e dibattiti sui trend di investimento nel settore finanziario- Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano, Roma - Evento organizzato dalla Camera di Commercio di Roma, in collaborazione con Associazione Futuro delle Idee. Incontri tematizzati per immaginare il domani dal punto di vista scientifico, artistico, ambientale, amministrativo e culturale con ospiti internazionali e italiani di primissimo piano- Il Salone internazionale aerospaziale di Berlino (ILA - Berlin Air Show) è la fiera più importante per l'industria aerospaziale in Germania e una delle più importanti al mondo. Si svolge ogni due anni presso l'aeroporto di Berlino Schönefeld09:30 -- Museo della Civiltà, Roma - Insurance Day, l’evento First Cisl dedicato al mondo delle assicurazioni, con un confronto con i rappresentanti delle principali compagnie di assicurazione e società controllate. Intervengono, tra gli altri, la Presidente ANIA, il Ministro Urso, gli AD e DG di Intesa Sanpaolo Vita, UnipolSai Assicurazioni e Allianz, e gli AD di UniSalute e Banca Generali10:00 -- Istat, Roma - Evento dell'Istat dedicato alla misurazione della corruzione in Italia. Saluti istituzionali di Francesco Chelli (Presidente Istat), Giuseppe Busia (Presidente Autorità Nazionale Anticorruzione, ANAC) e Paola Severino (Presidente Scuola Nazionale Amministrazione, SNA)10:30 -- Sala della Protomoteca, Piazza del Campidoglio, Roma - Evento di Agronetwork, Confagricoltura e HEINEKEN Italia. Interverranno, tra gli altri, l'AD del Gruppo Acea e il presidente di Confagricoltura. Partecipa il Ministro Pichetto Fratin11:00 -- Parigi - L'edizione 2024 del World Energy Investment 2024 dell'Agenzia internazionale dell'energia (AIE), presenterà gli ultimi dati sui flussi di capitale verso diversi tipi di progetti energetici, inclusa una prima serie di stime complete per l'anno 202411:00 -- Conferenza stampa di presentazione dell'outlook della società per il secondo semestre del 202411:00 -- Roma, Via Goito, 4 - Evento organizzato da CDP Real Asset Sgr, INPS, Investire Sgr, Fondazione Policlinico Gemelli e Gemelli a Casa per presentare un modello pilota che integra abitazioni sostenibili per anziani con servizi socioassistenziali sia a domicilio che da remoto11:00 -- Le prospettive per l’economia italiana - Anni 2024/202514:15 -- Riunione di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassi14:45 -- Conferenza stampa del Presidente Christine Lagarde15:45 -- Albuzzano (Pavia) - Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti visita Fedegari Group19:00 -- Rouen - Cerimonia commemorativa dell'80° anniversario dello sbarco in Normandia alla presenza del Presidente Mattarella- Borsa di Seoul chiusa per festività- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti