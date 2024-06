Exprivia sbarca in India "crescita internazionale"

Exprivia

(Teleborsa) -apre una sede in India, a Pune, nello stato occidentale del Maharashtra.L’operazione, spiega una nota, si colloca nel quadro più ampio di un processo di espansione globale a supporto dei clienti del gruppo e di irrobustimento della presenza in Asia. Exprivia, infatti, è attiva da oltre dieci anni a Shanghai con un’operatività consolidata nei principali distretti industriali del paese, tra cui Suzhou, Qingdao, regione del Guangdong, Pechino e Hong Kong.La nuova filiale si trova in una delle zone a più alta densità industriale dell’India, confermando Exprivia come uno dei principali partner digitali italiani nel mondo.La scelta "si inserisce nell’ottica dell’espansione funzionale e geografica dell’offerta e nella costante volontà di Exprivia di migliorarsi" affiancando i propri clienti nel loro percorso di crescita internazionale, aprendosi anche a nuove realtà presenti in loco.