Fineco sale in Borsa dopo dati della raccolta positivi e sopra le attese

(Teleborsa) -per, che stamattina ha comunicato una(+946 milioni di euro) e in accelerazione sul gestito.Secondo Equita, i dati della raccolta sono positivi e, con un sequenziale miglioramento a maggio della raccolta gestita (+364mn vs. +195mn ad aprile e +120mn a marzo) nonostante l'emissione del BTP Valore. A livello di mix, la(+234mn) ha(-75mn, in miglioramento rispetto ad aprile). I depositi sono stati invece in calo di -130mn (+39mn ad aprile e -321mn a marzo), impattati dall'emissione del BTP Valore sebbene in misura inferiore rispetto alla precedente emissione di marzo 2024.Viene anche fatti notare che prosegue l'Si muove al rialzo, che, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 14,91 e successiva a 15,12. Supporto a 14,69.