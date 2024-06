Giglio Group in perdita per 3,9 milioni di euro nel 2023

Giglio Group

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo delle piattaforme di e-commerce ad alto valore aggiunto, ha chiuso ilconper 21,3 milioni di euro, in aumento per 1,6 milioni rispetto ai ricavi relativi al 31 dicembre 2022 (19,7 milioni), per effetto della fusione della controllata E-commerce Outsourcing nella Giglio Group SpA. L'mostra un andamento negativo di 2,1 milioni di euro(positivo per 0,2 milioni al 31 dicembre 2022), principalmente in conseguenza dell'operazione di fusione.Ilrisulta negativo per 3,9 milioni di euro (positivo per 0,9 milioni al 31 dicembre 2022), principalmente in conseguenza dell'operazione di aziendale per la fusione. Permane la situazione di diminuzione oltre un terzo del capitale per perdite relativamente agli esercizi 2020 e 2021."L'anno appena trascorso è stato segnato da profonde trasformazioni all'interno della nostra organizzazione - ha commentato l'- Abbiamo guidato una ristrutturazione radicale per semplificare e potenziare l'efficienza di tutta la struttura societaria, eliminando costi superflui e semplificando l'operatività per essere più efficienti e agili. Le fusioni e le cessioni aziendali che abbiamo compiuto hanno plasmato una struttura interna più forte che preparerà la nostra società ad affrontare le sfide future con maggior determinazione e con minor debito"L'ammonta al 31 dicembre 2023 a 10,5 milioni di euro, rispetto ad 13,5 milioni al 31 dicembre 2022.