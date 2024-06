Insurance Day, Borla (Intesa Sanpaolo Vita): "Settore assicurativo cruciale per affrontare sfide globali"

(Teleborsa) - "A fronte delledi oggi - cambiamenti demografici, climatici, transizione digitale ed Intelligenza Artificiale - ilcontribuisce ad affrontare le trasformazione in atto offrendoe creando contesti di benessere e tranquillità per le famiglie, le aziende e le persone che vi lavorano". E' quanto affermato da, AD e DG die Responsabile della Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo, nel corso dell’, organizzato oggi a Roma da First Cisl presso il Museo delle Civiltà."Una progressiva, come sta avvenendo per la protezione dagli eventi catastrofali per le aziende, può riconoscere alle compagnie assicurative il ruolo fondamentale dicausati dalle maggiori calamità - terremoti, alluvioni, pandemie - in grado di offrire rapidità di intervento e sostegno concreto"."Il Gruppo Intesa Sanpaolo, attraverso ununico in Italia - conclude Borla - ha fatto proprie le logiche mutualistiche e solidaristiche per sviluppare, come giovani, famiglie e anziani, investendo nello sviluppo capillare della cultura e della sensibilità assicurativa".