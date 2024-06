Intercos: agitazioni sindacali immotivate, disponibile ad assumere lavoratori di fornitore

Intercos

(Teleborsa) -, gruppo attivo nella cosmetica e quotato su Euronext Milan, ha comunicato, con riferimento alleche hanno interessato il gruppo e originate dalla cessazione del rapporto di subfornitura con un proprio fornitore a decorrere dalla data del 30 giugno, che si tratta di "alla luce della posizione assunta in ogni sede dalla società".In particolare, come già comunicato alle Rappresentanze Sindacali di categoria, Intercos - pur in assenza di qualunque obbligo di legge - si è resadipendenti del suddetto fornitore presso il proprio sito produttivo di Romanengo (provincia di Cremona).Secondo quanto si legge sulla stampa locale, Intercos ha disdetto il contratto d'appalto con, azienda di cosmetica e logistica della provincia di, dichiarando l'internalizzazione dei lavoratori in un magazzino in provincia di Cremona. A questi lavoratori oggi è applicato il CCNL Merci e Logistica ma la Intercos vorrebbe applicare, in sede di internalizzazione, un CCNL diverso estromettendo dai tavoli di contrattazione le categorie sindacali della CGIL (FILCTEM E FILT). "Da anni chiediamo di migliorare le condizioni della filiera, abbandonando un modello fondato sullae le disparità tra lavoratori - dichiara Roberto Ferrara, segretario della Filt CGIL di Como - Dentro una filiera che palesemente afferisce alla chimica sono presenti tre contratti diversi: Chimica, Logistica e Multiservizi. Quanto sta per accadere a Cremona è ancora peggio perché si passa da un contratto di miglior favore a una situazione peggiorativa".Intercos, sottolinea in una nota, si è offerta di: 1) garantire condizioni contrattuali ed economiche di cui alapplicato in forza di accordo sindacale già vigente; 2) garantire untra l'attuale sito produttivo ed il nuovo, senza alcun costo per i lavoratori; e 3) proporre un'armonizzazione delle condizioni economiche da applicare ai nuovi rapporti di lavoro, con quelle attualmente godute nel rapporto di lavoro con il fornitore.Intercos "prende, quindi, atto con profondoche sta mettendo a repentaglio le prospettive di stabilità lavorativa dei dipendenti del fornitore, alimentando un clima di immotivato malcontento in un'area in cui il gruppo Intercos ha sempre garantito elevati livelli occupazionali".